Tanel Kiik: maskikohustuse täitmiseks sobib ka isetehtud mask või sall

"Meie eesmärk on, et inimesed kasutaksid mõistlikke abinõusid viiruse leviku tõkestamiseks, kasutaksid maske just nimelt ühistranspordis, rahvarohketes siseruumides. Oleme väga selgelt selle suunise valitsuse poolt andnud ja edaspidi hindame selle suunise täitmist enne kui hakkame arutama karmimaid meetmeid," ütles Kiik.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõdes, et kuigi kõige suurem efektiivsus on kirurgilistel ja meditsiinilistel maskidel, siis teatud efekti annab ka suu ja nina katmine. Valitsuse otsus näebki ette, et edaspidi tuleb ühistranspordis ja avalikes siseruumides kanda kas maski või katta suu ja nina.

"Inimesel on võimalik valida, kas see on puhv, kas see korduvkasutatav mask, kas see on ühekordne mask, kas see on isetehtud mask, sall, muu taoline," selgitas Kiik. "Eesmärk on siiski see, et inimesed siis kogemata ei köhiks teiste inimeste suunas, teiste inimeste peale ja potentsiaalselt ei levitaks seeläbi viirust edasi."

Ainult käega katmine pole mõistlik

Delfi lugejalt tulnud küsimuse peale, kas see siis sisuliselt tähendab, et kaubanduskeskusest läbi käies võib käega suu ja nina katta, ütles minister, et see pole siiski parim mõte.

"Kui inimene arvab, et see on kõige mõistlikum viis enda ja teiste tervise kaitseks, siis tal on võimalik taolisi meetmeid kasutada, " ütles Kiik. "Aga ma tõesti soovitan inimestel pigem mõelda selle peale, et soetada endale mõned maskid. Üldiselt on maskide hinnad praegu märksa mõistlikumad kui kevadel ja kättesaadavamad".

Kiik kutsus ka tööandjaid üles oma töötajatele korduvkasutatavaid maske tellima.