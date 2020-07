Tanel Kiik: Martin Kadai lahkub terviseametist oma soovil, valitsusel ei ole tema tööle etteheiteid

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et Kadai lahkub terviseametist oma soovil ja valitsusel tema tööle etteheiteid ei ole. "Kohtusime eile Kadaiga, et arutada laiemalt kriisiaega ja sellega toimetulekut. Sellel kohtumisel andis ta ise teada, et on otsustanud ametist lahkuda. Soovitasin tal seda otsust kaaluda, sest tema kogemused nii sotsiaalministeeriumis kui ka terviseametis tulevad väga kasuks, aga ta ütles, et otsus on tehtud," sõnas Kiik.

Minister allkirjastas täna käskkirja, mille järgi jätkab terviseameti peadirektori kohusetäitjana nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma.

"Mari-Anne Härma on koroonaviiruse kriisi algusest osalenud Terviseameti kriisistaabi töös, omab head ülevaadet ameti eesmärkidest ja tegemistest ning on hästi kursis kogu tervishoiusüsteemiga," ütles sotsiaalminister. "Lisaks on Härmal tugev erialane taust ja vajalikud ekspertteadmised tervishoiu valdkonnast.

Soovin talle jõudu ja jaksu selle vastutusrikka rolli täitmisel sel kriitilisel ajal, mil koroonaviiruse levik Eestis on küll suveperioodiks pidurdunud, kuid peame jätkama tööd uute nakatunute tuvastamisel ja tegema ettevalmistusi uueks võimalikuks laineks."

Terviseameti uue peadirektori konkursi viib läbi Riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon. Mari-Anne Härma on määratud täitma peadirektori ülesandeid kuni uue peadirektori ametisse nimetamiseni.