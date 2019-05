Tanel Kiik Mart Helme sõnavõtu taustal: vabandan kõigi nende ees, kes tundsid ennast isiklikult haavatuna

Kaja Kallas küsis: "Kas teie ja Jüri Ratas mõistate selgelt ja üheselt hukka naiste põlgamise? Kas te olete valmis astuma samme, et teie valitsuse ministrid oleksid naiste suhtes lugupidavamad? Kas te mõistate üheselt hukka siseministri halvustava, alavääristava sõnakasutuse lastekaitsjate, naiste, naistearstide, sotsiaaltöötajate, võrdõiguse ekspertide suunal ehk siis nende inimeste suunal, kelle väärikuse eest teil on kohustus valitsuse liikmena seista?"

Mäletatavasti võttis värske siseminister Mart Helme teravalt sõna möödunud nädalal valitsuse pressikonverentsil. Muu hulgas märkis ta, et Kersti Kaljulaid käitus kui ülesköetud naine. Tal jätkus kriitikat ka lastekaitsjate aadressil.

Kiik lausus, et valitsuspartnerite selge seisukoht on olnud, et nad tagavad sooliselt võrdse kohtlemise. "Tõsi on, et viimaste nädalate jooksul on meediasse võib-olla tulnud väga palju selliseid keerulisi juhtumeid, keerulisi teemasid, kus kogu retoorika ei ole olnud alati kõige tasakaalukam ja läbimõeldum. Siinkohal kindlasti vabandan kõigi nende ees, kes tundsid ennast isiklikult haavatuna."

Kaja Kallas täpsustas, et palus selgelt ühetaoliselt hukka mõista siseministri sõnad, mis alavääristavad kõiki neid inimesi, keda ta loetles. "Seda selget ja ühemõttelist hukkamõistu sooviks." Kiik jäi siiski üldsõnaliseks. "Mis puudutab neid erinevaid väljaütlemisi, siis oleme nüüd ausad, neid on olnud läbi poliitikute ajaloo ütlemata palju, ka siin saalis viibijate poolt, mida võib väga selgelt ja ühemõtteliselt võtta naisi, või siis vastavalt ka mehi võib-olla kohati, aga pigem tihtipeale naisi alavääristavalt. Nii et kõik sellised sõnavõtud, mis, ütleme siis, soolisel alusel diskrimineerivad ja ründavad, on minu jaoks loomulikult vastuvõetamatud ja neid ma ei pea õigeks."