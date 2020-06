Tanel Kiik määras terviseameti juhi kohalt lahkuvale Merike Jürilole üle 10 000 euro tulemuspalka

Käskkirjas seisab, et Jürilole makstakse tulemuspalka 10 480 eurot panuse eest Eesti tervisevaldkonda. Lisaks makstakse talle kasutamata puhkuse hüvitist 17,5 päeva eest.

Jürilo teatas ametist lahkumisest 18. juunil. "Põhipõhjus on usaldamatuse õhkkond, mida iganes see siis tähendab," sõnas ta Delfile. Tanel Kiik oli talle selgeks teinud, et koostöö enam ei toimi.

Kiik sõnas samal päeval toimunud pressikonverentsil, et ebakõlasid Jüriloga polnud mitte paar, vaid tunduvalt enam. Küsimuse peale, mis need konkreetselt oli, vastas ta, et räägib teadlikult umbmääraselt. "Pole mõtet kõiki diskussioone ühekaupa avada."

Üheks aspektiks olid valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestist. Osa neist rakendatakse Tallinna sadamas ning lennujaamas.

Kasutusele võeti nad valitsuse käsul, terviseamet oli vastu. Jürilo tunnistas, et viimati valitsusega kohtudes üritas ta argumenteerida, miks need mõistlikud pole, ent teda ei kuulatud. "Mulle öeldi selgelt - proua Jürilo, Vabariigi valitsuse korraldused on täitmiseks."

Jürilo märkis, et lahkub selleks, et anda meeskonnale töörahu. "Selliste kaudsete rünnakute tingimuses läheb liiga palju energiat ning aega nende rünnakutega tegelemiseks, ei saa keskenduda asutuse juhtimisele ja inimeste hoidmisele."