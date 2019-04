Tanel Kiik: loodame nelja aasta jooksul erakorralise pensionitõusu ära teha

"Meil ei ole seal taga tõesti konkreetset kuupäeva ja summat, sest riigi rahalised võimalused järgnevatel aastatel ei ole nii positiivsed ja suured kui oleks enne valimisi paljud arvanud, kaasa arvatud Keskerakond," vahendab ERR Kiige räägitut saates "Esimene stuudio".

"Eesmärk seatuna siiski on ja sõltuvalt eelarvelistest võimalustest loodame nelja aasta jooksul lisaks tavapärasele indekseerimisele ka erakorralise pensionitõusu ära teha, sest tõsi ta on, millega väga vähesed vaidlevad, et Eesti keskmine pension on liiga madal ja me näeme, et vahe juba isegi miinimumpalgaga ja ka üldise elatustasemega, suhtelise vaesusega pidevalt kasvab ja meie eakatest väga suur osa elab allpool inimväärikat elu," lisas ta.

Kiik tõrjus väiteid, et erakorralise pensionitõusu lubadus enne valimisi oli populism. "Aga kuna erakorraline pensionitõus oli Keskerakonnale oluline, siis see on lepingus ühe konkreetse eesmärgina sees ka, erinevalt võib-olla paljude teistest lubadustest, mis kolme erakonna peale kokku jäid olude sunnil, katteallikate puudumisel tagaplaanile, ootama paremaid aegu."