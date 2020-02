Tanel Kiik: lennujaama ja sadamasse tuleks viiruse tuvastamiseks paigaldada termokaamerad

Sotsiaalminister Tanel Kiik saatis täna, 28. veebruaril valitsusliikmetele ettepanekud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Sotsiaalministri juhitud töörühm tegi muuhulgas ettepanekud laiendada koroonaviiruse testimise regionaalset võimekust ning paigaldada lennujaama ja sadamasse termokaamerad riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalike haigestunute tuvastamiseks.

„Tallinna Kiirabi ja Lääne-Tallinna keskhaigla kiire tegutsemine eile tuvastatud koroonaviiruse haigusjuhtumi lokaliseerimiseks näitas, et tervisesüsteemil on valmisolek viiruse edasise leviku tõkestamiseks. Samas peame olema valmis, et neid juhtumeid võib tulla veel,“ ütles töörühma juht, sotsiaalminister Tanel Kiik. „Eile kogunenud töörühm pidas vajalikuks tõsta veelgi kõigi pädevate asutuste valmisolekut ja võimekust ning tõhustada teavitustööd. Ühtlasi leiti, et kõikjal avalikes ruumides võiks luua täiendavaid võimalusi käte desinfitseerimiseks.“

Töörühm tegi ettepaneku tõsta regionaalset võimekust koroonaviiruse testimiseks. Testimise võimekus tuleb lisaks terviseameti laborile luua esimeses etapis ka Tartu Ülikooli Kliinikumis, samuti kaalutakse võimekuse loomist Ida-Viru keskhaiglas ja Pärnu haiglas.

Samuti pidas töörühm vajalikuks paigaldada Tallinna lennujaama ja Tallinna Sadama Vanasadamasse termokaamerad, et tuvastada riskipiirkonnast saabujate hulgas võimalikke haigestunuid, keda suunata vajadusel tervisekontrolli. Ühtlasi kutsub sotsiaalministeerium kokku rahvusvaheliste reisijate vedude töörühma.

Töörühm toetas terviseameti soovitust, et riskipiirkonnast saabunud inimesed võiksid jääda kokkuleppel tööandjaga töölt 2 nädalaks eemale, et jälgida oma tervist. Haigestumise kahtluse korral tuleks võtta ühendust perearsti või perearsti nõuandeliiniga 1220.