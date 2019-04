Tanel Kiik: Kuusiku tagasiastumisel sai otsustavaks kriminaalmenetlus

"Peamine nii-öelda otsustav tegur oli see, et on algatatud kriminaalmenetlus, mis on kahtlemata väga tõsine süüdistus, väga tõsine löök kogu valitsuse tööle asumisele. Ja selle tulemusel jõutigi järeldusele, et antud olukorras onkõige mõistlikum minister Kuusikul ametist lahkuda," ütles Kiik, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kiik rääkis, et Kuusiku puhul on olukord, kus infot tuleb iga päevaga juurde. "Oleme ausad, esmaspäeva hommikul oli hoopis teine pilt kui on täna, teisipäeva õhtuks kujunenud," sõnas Kiik.

Kiige sõnul on ta veendunud, et menetluse käigus selgitatakse välja kõik täpsemad asjaolud ja juhtunu taust.

Küsimusele edasisest valitsuskoostööst vastas Kiik, et valitsus püsib ja praeguse juhtumi puhul oli tegemist lihtsalt nii tõsiste kahtlustega, et tuli reageerida.

"Valitsuse töövõime huvides oli kolme erakonna ja eeskätt EKRE otsus selgelt, et antud juhul on kõige õigem minister Kuusikul ametist lahkuda ja seejärel saab ülejäänud valitsus tööle asuda, ning kindlasti EKRE esitab uue tugeva kandidaadi ministri ametikohale," lausus Kiik.