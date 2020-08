Tanel Kiik: kui tulevad uued piirangud, siis võiks esimesena keelata öise alkoholimüügi baarides ja klubides

Sel neljapäeval kohtub valitsus viroloog Irja Lutsari ja terviseameti juhi kohusetäitja Mari-Anne Härmaga, et arutada koroonaviiruse epidemioloogilist olukorda Eestis, kuidas läheb Tartu kollete lähikontaktsetel, mis on Eesti pikemaajaline plaan viirusega elamiseks ning kas ja millal tuleks kehtestada uusi üleriigilisi piiranguid.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles täna Delfile, et plaan A on kehtivate piirangutega olukord kontrolli alla saada ning vajadusel näiteks Tartu linnas täiendavaid samme kasutusele võtta, mida linn on juba ka teinud. Kiige sõnul tuleks kaaluda üleriigiliste piirangute kehtestamist siis, kui koldeid lisandub ja Tartu linna kohapealsed piirangud ei ole viiruse tõkestamisel olnud edukad.

Lisaks on valitsuses kokku lepitud, millal tuleks kindlasti uusi üleriigilisi piiranguid kehtestada: see on siis, kui kahe nädala kumulatiivne haigestumus 100 000 elaniku kohta on üle 25. Praegu on see Kiige sõnul 5-6 vahel ning ühtlasi üks madalamaid näitajaid kogu Euroopa Liidus. Ta lisas, et kokku lepitud sihttase 25 on üle kahe korra madalam möödunud kevade nakatumiste tipphetkest.

Tartu linna kriisikomisjon saatis eile valitsusele mureliku kirja, milles leiti, et mõned piirangud võiks valitsus üle-eestiliselt uuesti kehtestada. Kiige hinnangul tuleb arvestada piirangute mõju majandusele ning piiranguid ei tohi kehtestada liiga vara ega liiga hilja. “Kui vaatame üleriigilist pilti, siis enamikes maakondades pole kahe nädala jooksul nakatunuid tuvastatud,” kirjeldas Kiik olukorda Eestis. “Pooled viimase kahe nädala juhtumitest on pärit Tartumaalt, mis näitab, et sealne olukord erineb selgelt näiteks Hiiumaast või ka Tallinnast.”

Kiik ütles, et kui valitsus hakkab uusi üleriigilisi piiranguid kaaluma, pakub ta esimese piiranguna välja öise alkoholimüügi keelu baarides, klubides ja toitlustusasutustes esialgu nii, et alates keskööst neis alkoholi müüa enam ei tohi. “See ettepanek ei kahjusta oluliselt ühiskonnaelu ja aitab kaasa sellele, et lähikontaktid ei oleks nii raskesti tuvastatavad,” selgitas ta. “Et inimene mäletaks, kellega ta öösel kokku puutus.”