Tanel Kiik: kui nakkuse levikut Tartus pidama ei saa, tuleb uuesti üleriigilisi piiranguid vaatama hakata

Praegu on sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul juba mitmed piirangud jõus ning hetkel neid vajadust karmimaks kruttida ei ole. Ta loetleb kehtivate piirangutena siseruumi 50% täituvuse nõude, avalike ürituste osalejate piirangud, 2+2 soovitus elanikkonnale, eneseisolatsiooni kohustuse riskiriikidest saabujatele.

"Kui inimesed neid piiranguid täidavad, on võimalus saada viiruse levik taas kontrolli alla," ütleb Kiik.

Eestkätt on praegu mureks Tartu linn ja seal valla pääsenud koroonaviiruse puhang. Kiik peab õigeks Tartus piirata öist alkoholimüüki ja erinevate asutuste külastamist. "Samuti ka maskikandmise soovitust elanikkonnale," lisab ta.

Sotsiaalministri soovitus on inimestel veeta rohkem aega värskes õhus ja piirata seltskonda, kellega koos viibitakse. "Mitte minna rahvarohketesse siseruumidesse. Võimalusel teha kaugtööd, koosolekuid video teel ja vältida igasuguste haigussümptomite korral või nakkuskandjaga kokkupuutel avalikesse kohtadesse minekut," sõnab minister. Haigussümptomite ilmnemisel tuleks ühendust võtta perearstiga ja paluda saatekirja testile.

"Eriolukorrani me loodetavasti ei jõua. Vähemalt mitte praegu," kommenteerib Kiik nakatumisjuhtumite kasvu. "Saab olema küsimus, mis on valitsuse samm. Plaan A on nakatumise trend Tartus kohapeal pidama saada ja laiaulatuslik levik ära hoida. Kui me seda ei suuda, tuleb kahtlemata hakata vaatama üleriigilisi piiranguid," lisab sotsiaalminister. Mõistlik oleks ta sõnul alustada üleriigiliste piirangute osas kõrtsude ja muude taoliste meelelahutusasutuste öise tegevuse piiramisest, kuna nende külastajate osas on pärast tagantjärele keerulisem tuvastada nakkusahelat.

