Tanel Kiik: kui haiglaravi vajavate inimeste arv hakkab ületama võimekuse piiri, kaalume Soome ja Läti poole pöördumist

“Läti tervishoiuminister avaldas täna valmisolekut, et kui tulevikus peaks selline vajadus tekkima — ehk me ei räägi jooksvast nädalast —, on nad valmis meid aitama,” ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik Delfile.

“Kui me näeme, et nakatumisnäitajad jätkavad tõusu ja haiglaravi vajavate inimeste hulk hakkab prognooside kohaselt ületama Eesti haiglate võimekuse piiri, siis kahtlemata tuleb meil kaaluda nii Soome kui Läti poole vastava abitaotlusega pöördumist. Sel nädalal tuleme igal juhul toime oma haiglavõimekusega, tehes vajalikke ümberkorraldusi — nii inimeste kui patsientide ümbersuunamisi süsteemi sees,” rääkis Kiik.