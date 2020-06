Tanel Kiik kritiseeritud kiirtestide kohta: need ei mõjuta kiirabi reageerimisvõimekust

Sotsiaalminister toonitas, et valitsus on terve koroonakriisi vältel lähtunud oma valdkonna ekspertide hinnangutest. Kiik sõnas, et mitte kõik spetsialistid pole olnud testimise suhtes negatiivselt meelestatud: näiteks on valitsust nõustav mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar märkinud, et nende eeliseks on odavus ja hea ülevaade populatsiooniuuringus.

Minister nentis, et kiirtestimise näol on tegemist ettevõtjate poolt tasuta üle antud kiirtestidele mõistliku rakenduse leidmisega. Lisaks kinnitas ta valitsuse teadlikkust sellest, et antikehade kiirtestid ei asenda PCR-testimist aktiivsete nakkuskandjate tuvastamiseks.

"Seda ilmestavad väga selgelt ka valitsuse poolt koostöös tervisevaldkonnaga tehtud valikud ja rahalised otsused kogu kriisi vältel," sõnas Kiik. "Kiirtestimise läbiviimiseks on valitsus seni eraldanud terviseametile 10 000 eurot, mis võimaldab Tallinna Kiirabil Tallinna Lennujaamas ja Tallinna Sadamas vabatahtlikkuse alusel testimisvõimalust pakkuda."

Kartus, et testimine kiirabi koormust tõsta võib, on Kiige sõnul alusetu.

"Tegemist on valitsuse poolt rahastatava täiendava brigaadiga, ehk see ei mõjuta kiirabi igapäevast tööd ega reageerimisvõimekust," ütles sotsiaalminister Delfile. "Samuti on viidatud kiirteste kasutatud erinevates uuringutes, tervishoiuasutustes ning eratervishoiuteenuse pakkujate poolt."