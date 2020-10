Tanel Kiik: koroonaviiruse leviku hoogustumine teeb muret, aga uusi piiranguid valitsuse laual ei ole

Ööpäevaga lisandusid Eestis rekordilised 125 positiivset koroonatesti. Kiik ütles, et kuigi ühe päeva pinnalt ei saa teha lõplikke järeldusi, siis tuleb nüüd senised meetmed üle vaadata, et pikemas vaates vältida koroonaviiruse laiemat levikut.

"Ühtegi täiendavat piirangut laual ei ole, aga valitsuse tasandil tuleb üle vaadata kehtivad meetmed, nagu avalike ürituste piirarvud, maskikandmise soovitused, hajutatuse nõuded jt," sõnas minister. Kiik märkis, et valitsus plaanib lisaks öisele alkoholimüügikeelule piirata ka hilist alkoholitarbimist, sest praegu hiilitakse müügikeelust erinevate skeemidega kõrvale.

Kiik nentis, et vaadates trendi Eestis, naaberiikides ja Euroopas teeb viiruse leviku hoogustumine talle muret. "On kasvanud nii välismaalt sissetoodud nakkusjuhtude osakaal kui ka reisimisel nakkuse saamise tõenäosus. Seepärast kehtib soovitus koroonakriisi ajal vältida turismireise ja minna välismaale ainult vältimatu vajaduse korral," ütles minister.

Ta rõhutas, et endiselt on väga oluline ka mitte minna haigena tööle, vaid jääda koju ja end terveks ravida. Et julgustada inimesi sellest kinni pidama, arutab valitsus homme haiguspäevade varasema hüvitamise üle. Süsteem muutuks nii, et tööandjad kompenseerivad haiguspäevi teisest viienda päevani, alates kuuendast päevast haigekassa ja üks päev jääb inimese omavastutuseks.

Valitsus kaalub kaugtööd

Valitsus arutab Kiige sõnul homme ka oma kaugtöö võimaluste üle. "Kevadel osalesid paljud valitsusliikmed kohtumistel ja koosolekutel videosilla teel ning praegu on see võimalus ka olemas. Eile alustasime selles osas tõsisemat arutelu, kas valitsus peaks tervikuna tegema oma istungeid ja kohtumisi distantsilt ning jätkame selle debatiga homme," sõnas Kiik.

Ta lisas, et kui mõni valitsusliige peaks haigestuma ja tekkima nakkuskolle, siis on nad valmis oma tööd kohe distantsilt jätkama. "Ükski kohtumine ega koosolek COVID-19 pärast ära ei jää, IT-võimekus ja valitsuse valmisolek videosilla teel töötamiseks on olemas," kinnitas Kiik.