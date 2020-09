Tanel Kiik koroonajuhtumite kuhjumisest: oleme jätkuvalt hädaolukorra ohus

"Kui nakatunute arv päevast-päeva kasvab, valmistab see loomulikult muret," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik ööpäeva jooksul lisandunud 35 koroonajuhtumi taustal. "See tähendab, et küllalt paljud inimesed, kes on välismaalt saabunud või sümptomitega üritustel käinud, pole mõistnud, kui kiiresti viirus taas levima võib hakata ning kui suureks ohuks see olla võib."

Kiik märkis, et inimeste seas on ohutunde kadumine selgesti nähtav - Terviseametile laekub igapäevaselt infot, mille kohaselt välismaalt naasnud isikud ei pea isolatsiooninõudest kinni. Sotsiaalminister peab seda kahetsusväärseks.

"Loodame, et needsamused uudised ja teadmine, et viirus tõstab Euroopas ja Eestis taas pead, mõjub inimestele distsiplineerivalt," sõnas Kiik Delfile.

Eriolukorraks veel ei kisu

Minister märkis, et on kriisiolukorra juhi Arkadi Popoviga suhelnud läbivalt terve suve jooksul - viimati just möödunud nädalal. Nendesamuste vestluste põhjal näeb Kiik, et meditsiinisektor peab kenasti vastu ning põhjust eriolukorraks kindlasti veel pole.

Lisaks pole tarvis ka ohutaseme rõhutamise tarvis kirstust välja võtta rangemaid meetmeid - riigi ametiasutused panustavad Kiige sõnutsi kogu oma jõuga, piiramaks nakkuse levikut tänaste kollete näol.

Küll aga nentis minister, et praeguse kasvutrendi voolus võib tekkida ühel hetkel tarvidus kohustada elanikkonda siseruumides oma nägu katma.

"Mingi hetk tuleb minna maskikandmise teed – kuigi maskid on kallid ning nende tõhusus pole täielikult kindel," sõnas Kiik ning tõi näiteks Euroopa riigid, kus maskikandmise ja viirusesse nakatunute arvu näitel ei saa otseselt järeldada, et näo katmine oleks viiruse ohjamisel hädavajalikku rolli mänginud.

Siiski toonitab minister, et siseruumides on soovitatav endiselt nägu kinni katta - seda eriti Ida-Virumaa näitel.

Kiik soovib ka ürituste korraldajatele südamele panna, et eeskuju seadmine võib väga palju ära teha.

"Kui maski kandmine on norm ning kui korraldaja seda rõhutab, siis seda järgivad ka teised," sõnas sotsiaalminister.