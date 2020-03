Tanel Kiik koroonahaigete tegelikust arvust: tõenäoliselt on neid sadu, mitte tuhandeid

"Arvestades seda, et on teatud peiteperiood sellel haigusel, arvestades seda, et loomulikult ei ole võimalik testida kõiki inimesi, kellel võib olla see kahtlus, tõenäoliselt me räägime sadadest inimestest. Lähiajal see arv tõenäoliselt kasvab, kuna sümptomid hakkavad avalduma," kommenteeris ta "Aktuaalse Kaamera" stuudios antud intervjuus Margus Saarele, vahendab ERR.

"Esialgu tõenäoliselt sadu, aga kui te küsite, kas ma saan välistada, et neid on tuhandeid, välistada seda loomulikult ei ole võimalik," lisas ta täpsustava küsimuse peale.

Kiige hinnangul ütleb parim teadmine, et haigete arvu järk-järguline stabiliseerumine võiks alata aprilli keskpaigas.

"Parim teadmine ütleb, et aprilli keskpaik võiks olla see hinnanguline periood, kust hakkab järk-järgult stabiliseerumine, langustrend pihta, aga see sõltub paljudest asjaoludest - sõltub inimeste käitumisest, riiklikest meetmetest, sellest, kuidas lähiriigid tulevad toime nakkusohuga ja milliseid meetmeid rakendavad. Selles mõttes, tõenäoliselt on aprilli keskpaik, aga nagu ikka, täpne aeg selgub tagantjärele."

