Tanel Kiik kaubanduskeskuste täielikust sulgemisest: meil on see käik veel varuks

"Loogika see, et soetada neid tooteid, mis eluks vajalikud," märkis ta. Nimelt on nädalavahetustel edaspidi avatud lisaks toidupoodidele näiteks ka lemmikloomakauplused, apteegid ja prillipoed. Minister rõhutas, et niisama poodlemine ja kogu perega kaubanduskeskustesse minek peab ära jääma. "Pole aeg vaadata, kas vaja ühte, teist või kolmandat asja."

Ta soovitas veeta aega väikeses pereringis ja värskes õhus. Samuti võimalusel eelistada kaugtööd ning distantsõpet.

Teadusnõukoda on soovitanud ka täielikku kaubanduskeskuste sulgemist, miks seda ei tehtud? Kiik tõdes, et sel teemal arutati valitsuses pikalt eelmisel nädalal ning ka täna. "Meil on see käik veel varuks," märkis ta, et kõik oleneb, kuidas viirusepuhang kontrolli alla saadakse.

Toitlustusasutustes ja kaubandusettevõtetes hakkab alates laupäevast kehtima 25 protsendi täitumuse piirang. Nädalavahetustel peavad kaubandus- ja toitlustusettevõtted olema suletud, argipäeviti peavad toitlustusettevõtted uksed sulgema kell 18, toidu kaasamüük jääb lubatuks.

Avatuks tohivad jääda toidupoed ning esmavajalikud poed, näiteks apteegid ja prillipoed, samuti nn drive-in-müüki võimaldavad kauplused. Välimüügi aladele, näiteks turgudele, hakkab kehtima klientide hajutatuse nõue.

Uued piirangud kehtivad esialgu 28. märtsini.

