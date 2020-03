Tanel Kiik isikukaitsevahenditest: riik on varudega kursis ja tegeleb nende täiendamisega, enim on puudu respiraatoritest

Keegi ei eita, et isikukaitsevahendeid napib. Seda on kinnitatud nii haiglapersonalide esindajate, ministrite kui ka terviseameti enese poolt. Enim on hetkeseisuga vajaka respiraatoritest.

Mida riik selle probleemiga tegelemiseks ette võtab?

Keskerakondlasest sotsiaalminister Tanel Kiik mainis tänasel haiguspuhangu temaatikat käsitlenud pressikonverentsil, et riik suhtleb olukorra lahendamiseks lisaks kohalikele ja välismaistele tootjatele ka Eesti saatkonnaga Hiinas, kogumaks juurde vajalikke ressursse.

Kiik näeb, et Aasias - eriti Hiinas - on tarnete tegemine paranemas, kuna koroonaviiruse kõrgpunkt on seal juba möödunud ning pandeemia on sealkandis iga päevaga aina paremini ohjatud.

Terviseameti esindaja Ester Öpik lubas, et ka hambaarstidega arutatakse, kuidas tagada neile isikukaitsevahendite olemasolu. Tema sõnul peaks juba normstandardite kohaselt hambaarstidel olema vajalik hulk isikukaitsevahendeid ning need on piisavad viiruse leviku tõkestamiseks. Sotsiaalminister Kiik lubas jätkuks, et juhul, kui puudus siiski tekib, leitakse vajalikud vahendid teenuse osutamiseks.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra.

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid.

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!