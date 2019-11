Tanel Kiik ideest karistada vaktsiinivastaseid peresid: tuleb mõelda, kas sanktsioonid kahjustaks last veelgi

Korobeiniku lähenemine on radikaalne, ei ole selge, kas need need mõtted kuuluvad ainult temale või on Keskerakonnas laiemalt levimas plaan vaktineerimisvastasusele vastu astuda.

"Esiteks võiks lõpetada lastetoetuste maksmise vaktsiinivastastele lapsevanematele. Toetust saab vaid siis, kui laps saab kõik vajalikud vaktsiinid õigel ajal. Selle sammuga kogutud raha võib hiljem kulutada nende inimeste valikutest põhjustatud haiguste ravimiseks," kirjutas Korobeinik. "Teiseks võiks lasteaedadel keelata vastu võtta vaktsiinivastastest perekondadest pärit lapsi, sellega vähenevad teiste laste terviseriskid märkimisväärselt."

Korobeinik hindab siiski, et näiteks koolihariduse keelamine vaktsineerimata lastele oleks liiga keeruline.

Korobeiniku parteikaaslane, sotsiaalminister Tanel Kiik ei rutta Korobeiniku radikaalseid mõtteid heaks kiitma. Samas ei väida ta ka otsesõnu sanktsioonide rakendamise vastu. "Sanktsioonide rakendamisel peame aga vältima olukorda, et see kahjustaks lapse huvisid veelgi, näiteks kui piirata ligipääsu haridusele või lapse arenguks vajalikule sotsiaalsele keskkonnale. Ühtegi meedet ei saa kergekäeliselt kasutusele võtta, kuid peame analüüsima erinevaid võimalusi, mis aitaksid tõsta vaktsineerituse taset," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Delfile.

95% või kõrgem vaktsineeritus ühiskonnas on vajalik tase, et tagada nö karjaimmuunsuse olemasolu, et vaktsineeritud inimesed kaitseksid nakkushaiguste puhul ka neid ühiskonnaliikmeid, kelle jaoks on vaktsineerimine mingil põhjusel vastunäidustatud, näiteks immuunpuudulikkuse korral. "Meie kohustus on kaitsta ka neid, kes ise end kaitsta ei saa," ütles Kiik.