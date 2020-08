Tanel Kiik: hetkel üleriigiliste lisameetmete vajadust koroonaviiruse tõkestamiseks pole

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma täna ministeeriumite ühishoones ühise pressikonverentsi, et rääkida koroonaviiruse leviku hetkeolukorrast Eestis.

Härma ütles, et uued nakatunud on tulnud eelkõige Tartumaalt. "Eelmisel nädalal kasvas testimise maht väga jõudsalt," sõnas ta. Kuigi teste tehakse viis iga tuhande elaniku kohta, on Eestis siiski viiruse levik väga madal.

Praegu on Eestis haigestunud eelkõige nooremapoolsed inimesed. Härma rõhutas, et eriti noortele tasub südamele panna isolatsioonireeglite järgimine, kui nad on koroonahaigega kokku puutunud. Siiski olevat harv see, kui noor koroonaviiruses inimene nakatab teisi inimesi.

Kiik ütles, et murettekitav on eelkõige nakkuste sagenemine mujal maailmas. Varsti valmib Eesti koroonarakendus, mis peaks allalaetav olema 20. augustist.

Kiik selgitas, et erinevad laborid tegutsevad koroonaviiruse vaktsiini loomise kallal. Kiik sõnas, et üleriigiliste lisameetmete vajadust praeguse info kohaselt vaja pole. Minister kiitis, et üldiselt käituvad eestlased eeskujulikult, mis puudutab koroonaviirust tõkestavaid meetmeid.

Täna lisandus kaheksa kinnitatud koroonaviiruse juhtumit Eestis. Uusi surmajuhtusid ööpäeva jooksul ei registreeritud. Lisaks vajavad üheksa inimest haiglaravi.