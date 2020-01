Tanel Kiik Helmete pettumusest: ei tea ühtegi kampaaniat, mida valitsus oleks arutanud tervikuna

“Niimoodi ei saa edasi minna, see ei ole meie jaoks vastuvõetav," teatas Martin Helme, arutledes vähemuste diskrimineerimist kajastava kampaania "#samapaljuinimene" elluviimise teemal. "Kui seda tehakse ministri heakskiiduga, siis ühel hetkel me ei saa enam selle ministriga samas valitsuses olla. See on nii põhimõtteline asi meie jaoks."

Mida arvab rahandusministri sõnavõtust sotsiaalminister Tanel Kiik? Kas Helmed kärgivad pelgalt valijagrupiga suhestumise nimel või on neil koalitsiooni rebestamisega põhimõtete kilbi all tõsi taga?

” Kampaania idee läheb Kiige sõnul kokku koalitsiooni põhimõtetega - igaühel on vaja ja võimalik elada võrdsena.

"Ei oska seda kommenteerida, iga erakonna juhid peavad oma väljaütlemisi või sõnumite sihtimist ise hindama," ei tahtnud Kiik Delfile otsest hinnangut anda. Siiski nendib, et Helmetega sai eelmisel nädalal antud teemal põgusalt räägitud küll. Mis põhjusel konservatiivid end siis kõrvalejäetuna tunnevad?

"Ma ei tea ühtegi kampaaniat, mida valitsus oleks arutanud tervikuna, kus oleks vaja olnud koalitsiooni," märkis sotsiaalminister Tanel Kiik Helmete pettumust kommenteerides ning lisas, et kampaania idee minevat kokku koalitsiooni põhimõtetega - igaühel on vaja ja võimalik elada võrdsena.

Igaühel oma pill