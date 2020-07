Tanel Kiik esitas Martin Helmele ultimaatumi: homme kella kolmeks olgu rahad välja makstud

Valitsusasutuste omavahelises õiguslikus vaidluses ei tohi kannatada nimetatud organisatsioonid, kes on käitunud õiguspäraselt ning kes edendavad soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist, mis on olulised terve ühiskonna jaoks. Samale seisukohale on asunud ka Riigikontroll öeldes, et nende poolt „analüüsitud juhtumite puhul on taotlejad käitunud korrektselt ja raha taotlenud heas usus. Riigilt projektidele toetust saanud ühingutel oli ja on põhjust eeldada, et neile laekuv projektitoetus on välja makstud selleks ette nähtud eelarvesummadest“.

Väärib mainimist, et RTK kontrollis ise lähtuvalt HasMMS korra punktist 2.7.1 taotluse ja taotleja nõuetekohasust, sh kooskõlas viidatud korra p-ga 1.1 vastavust hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktis 4 sätestatule. Lisaks, kuigi Riigikontroll on oma märgukirja nr 2-1/80039/2 projektide vastavuse osas HasMMS-le koostanud 29.01.2020, luges RTK oma tegevusega (väljamaksete jätkamisega) käesoleval ajal kehtivad projektid õiguspäraselt rahastatavateks hasartmängumaksust laekunud vahenditest jaanuaris ja aprillis 2020. a tehtud maksete kaudu.

Oluline on lisada, et kuigi tulenevalt Rahandusministeeriumi põhimäärusest on Rahandusministeeriumi pädevuses töötada välja poliitikaid, valmistada ette õigusaktide eelnõusid ja koordineerida nende rakendamist mh hasartmängude korraldamise ning maksude ja maksukorralduse valdkonnas, on HasMMS § 7 lõike 2 punktiga 4 ette nähtud riigieelarvest kulud Sotsiaalministeeriumile. Sõltumata sellest, et tegemist on riigieelarveliste vahenditega, mis on laekunud hasartmängumaksust, on HasMMS § 7 lõike 2 punkti 4 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 9 alusel nende kasutamise üle otsustamine sotsiaalministri pädevuses. Rahandusministeeriumil puudub pädevus sekkuda teisele ministeeriumile seaduse alusel ja õiguspäraselt eraldatud vahendite kasutamisse. Leiame, et tegemist on põhiseadusliku küsimusega sellest, kas ühel ministril on õigus sekkuda teise ministri valitsemisalasse ja tema juhitavale ministeeriumile eraldatud vahendite kasutamisse. Meie hinnangul on üsna üheselt mõistetav, et haldusaktist tuleneva kohustuse täitmata jätmine ja ka teise ministri juhitava ministeeriumi tegevusse korraldustega sekkumine on ebaseaduslik.