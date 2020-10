Tanel Kiik: EKRE antud juhul ründas Eesti Vabariigi põhiseaduslikke väärtusi

Kiik rääkis "Ringvaates", et praegu on EKRE-l mõttekoht, kas erakond mõistab, mis on kokkulepitud valitsuses, põhiseaduses ja võrdse kohtlemise seaduses või soovib panna enda valimisplatvormi või isiklikud seisukohad sellest kõrgemale, vahendab ERR.

"Ma arvan, et ühegi erakonna maailmavaade ei saa Eestis olla vastuolus põhiseadusega. See pole ka seadusega lubatud. Ehk et ei ole võimalik öelda, et ühed inimesed on rohkem väärtuslikud, teised on vähemväärtuslikud, kolmandad on seal kuskil keskel," märkis ta.

Seda, kuidas valitsuskoalitsioon edasi läheb, on Kiige sõnul keeruline öelda, kuid olukord on keeruline.

"Tõsi on see, et hommikused väljaütlemised olukorda kindlasti ei parandanud. Ei ole siin ju küsimus selles, et ükski koalitsioonipartner oleks kuidagimoodi rünnanud EKRE väärtusi. Vastupidi, EKRE antud juhul ründas Eesti Vabariigi põhiseaduslikke väärtusi. See on konflikti tuum."

Delfi on varasemalt kajastanud, et Deutsche Welle küsis Mart Helmelt, kas geid tungivad peale ja ujutavad eesti rahva üle. "Las jooksevad Rootsi. Seal on kõik olemas, kõik vaatavad nende peale viisakamalt," kostis Helme.

Tema tagasi astuda ei plaani ja sama kinnitas ka Martin Helme. Ta avaldas täna kahetsust, et koalitsioonikaaslane Keskerakond siseministri avalduse hukka mõistis. "See on uus, et meie koalitsioonikaaslane tuleb meile selja tagant kallale meie kõige põhilisemas väärtusküsimuses," märkis Martin Helme.

EKRE esimees lisas, et küsimus ei ole mitte selles, kas peaminister Jüri Ratas usaldab EKRE-t, vaid kas erakond usaldab peaministrit.