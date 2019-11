Tanel Kiik: ei ole mõeldav, et valitsus järgmised kolm ja pool aastat tegeleb meedias arvete klaarimisega

Tegeleb valijaskonna kinnistamisega. Tegeleb sellega, et näidata, et nad ei ole oma väärtusi muutnud. Samal ajal tegeleb ka sellega, et viia oma minister ja mõned nõunikukandidaadid tule alt välja ja viia tähelepanu mujale. Siin on mitu tahku korraga. Minu jaoks on murekoht see, et nende rünnakute käigus jäetakse Eestist väga halb mulje, jäetakse erakonnast, valitsusest tervikuna halb mulje. Kuivõrd tõega on seal vähe pistmist, vaid pigem selliste laimamiste, sildistamiste ja inimeste alandamistega lõhutakse ühiskonna sidusust, tekitatakse alusetuid hirme. Seal minu jaoks positiivset ei ole. Igasuguste meeleavalduste ja raha äravõtmise ähvardamisega peaks olema ettevaatlik, sest piltlikult öeldes, et kui keegi peaks raha ära võtma, mida tegelikult ei juhtu, ja meeleavaldustel peaks minema vägivaldseks, siis see kulutuli meedias ja mis kajastus sealt tuleb, see on selline, mida pesed järgmised kümme aastat maha. Seda näitas isegi meeleavaldus Toompeal, kus Indrek Tarandile kallale mindi. Eks see tundus ka üsna paljudele nende valijatele, et see nüüd päris see riik ei ole, mida nad tahtsid. Nad tahavad võib-olla jõulisemat sekkumist, tugevamat regionaalpoliitikat, siseturvalisust, aga nad ei taha ka seda, et tänaval kaikaga arveid õiendatakse.

Kaja Kallas ütles, et meil on praegu Rannamaja-valitsus. Kõlas see teile tuttavalt?

Ma tean, et on sellised sarjad, mida inimesed vaatavad. Ma ise ei vaata, aga ma umbes aiman, et see on mingisugune show, ma ei tea, mis seal täpselt tehakse, aga kõlab toreda kohana. Kes ei tahaks siis Rannamajas elada..

Ma ütlen teile, mis seal tehakse. Noored inimesed jõid ennast täis ja koorisid paljaks ja tegelesid täiskasvanute asjadega.

Valitsuses selliseid asju pole tehtud.

Ei ole tehtud?

Ei ole.

Seda on hea kuulda. Kas Jüri Ratas on hülgamas oma kõige lähemat kaaslast?

Kui küsimus puudutab minu tagasihoidlikku isikut, siis meil on Jüri Ratasega jätkuvalt väga hea läbisaamine. Jätkuvalt ühesugune arusaam, miks konkreetne valitsus on sündinud, mis on peamised eesmärgid ja mis on tegevused, mida see valitsus tegema ei hakka. Näiteks ei hakka see valitsus tõesti kunagi ühtegi ühingut taga kiusama, ühtegi vähemust taga kiusama, ühtegi inimest sildistama ja alaväärsemaks pidama. Täna rünnatakse konkreetset vähemusi, rünnatakse võib-olla pagulasi. Homme rünnatakse võib-olla taas naisi, rünnatakse muust rahvusest inimesi. Selline alguse tegemine ühe ühingu ründamisega, võib väga kiiresti kasvada laiemaks ja seetõttu tuleb kohe öelda, et see ei lähe läbi. Sellised asju teha ei tohi.

Mis EKRE veel tegema peaks, et te kaaluksite, et võib-olla pole see jätkusuutlik?