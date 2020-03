Tanel Kiik: Eestis on ligi 200 nakatunutega kokku puutunud inimest ja tuhandeid, kes on tulnud riskipiirkonnast

Eestis on tänase päeva seisuga 13 kinnitatud nakatunut ning ligemale 200 inimest, kes nendega vahetult kokku puutusid. Tehtud on ligi 400 koroonaviiruse testi ning riskipiirkondadest tulnud inimesi võib olla Eestis tuhandeid.

"Suurusjärk 200 inimest on lähikontaktsed, kes on vahetult nakatunuga kokku puutunud, ning nad on kõik erilise jälgimise all," kinnitas Kiik. "Me räägime praegu tuhandetest, kes on viibinud Itaalias, Jaapanis, Iraanis ja Hiinas. Nende täpset arvu ei tea ükski riik, kuna reisimine on riikide vahel vaba."

Kiik lisas, et nende ligi 200 inimesega võetakse igapäevaselt ühendust, et kontrollida, kas nad peavad karantiininõuetest kinni ning kas neil on ilmnenud sümptomid. Praegu on terviseamet vastavalt nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusele välja töötanud Eestis varem mitte esinenud koroonaviiruse COVID-19 tõrjemeetodid.

"Kui inimesed neid nõudeid eiravad, on õigus neid trahvida või muid sanktsioone rakendada," ütles Kiik. "Seni, kuni elanikud juhiseid järgivad, pole vajadust seda teha."

Kiige sõnul on suurem osa inimestest haiguse nakkusohtlikkusest aru saanud. Ta ütles, et veel ei saa meelevaldselt järeldada, nagu oleks nakatunuid Eestis koroonaviiruse nakkavuskordaja järgi oluliselt rohkem.

"Nakatuvuse kordaja sõltub ka sellest, kui palju ja kui tihti nakatunu inimesega kokku puutub. Praegu oleme avastanud juhtumid väga varakult ning asunud lähikontaktseid jälgima. Kohapealset levikut saab tõkestada, kui inimesed täidavad nõudeid ja on vastutustundlikud: ei käi tõbisena tööl, koolis ega rahvarohketes kohtades."

Kiik kinnitas, et kõik Eesti nakatunud on saanud vajalikku ravi, ka need, kel ei ole ravikindlustust.