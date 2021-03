Tanel Kiik: debatt vaktsiinidooside vahe pikendamise üle on tervitatav

Töö- ja tervishoiuminister Tanel Kiik märkis, et vaktsiinide laovaru küsimus puudutab hetkel vaid kõige ajatundlikumat Pfizer/BioNTech vaktsiini - ja sellegi puhul vaid nädala jagu.

"Kui räägime AstraZenecast, siis selle puhul me ei hoia teise doosi vajadust varus - arvestatakse, et kahe doosi vahe on suurusjärgus kaheksa nädalat," ütles Kiik. "Laos sisuliselt seda konkreetset vaktsiini alles polegi, kuna see on mõeldud koheselt esimese doosi saajatele vaktsineerimiseks, ehk siis ühe doosi kaitse tagamiseks. Kõik olemasolevad AstraZeneca doosid tehakse ära sel nädalavahetusel ja uuel nädalal."

Pfizer/BioNTechi vaktsiinidooside vahele on soovitatav jätta kolm nädalat, Moderna annustel 28-42 päeva, AstraZeneca puhul aga 8-12 nädalat.

Debatt, mis käib Pfizer/BioNTechi vaktsiinidooside vahe pikendamise üle, on Kiige silmis tervitatav. Ekspertkomisjonis on küll seda arutatud, ent ettepanekut vastavatele jõustruktuuridele pole nende poolt tehtud - tuleb veenduda, et annuste vahelise intervalli muutmine ei kärbi pookimise efektiivsust ega muutu inimesele ohtlikuks.

"Arutelu tuleb pidada, seda siis tervisevaldkonna ekspertide, ravimiameti ja COVID-teadusnõukoja vahel," märkis minister. "Ravimiomadusi ja ravimi kasutuskorda puudutavaid otsuseid ei saa langetada poliitkud ilma vastava valdkonna raviekspertide hinnanguteta."

Vaktsineerituid pea 100 000

Kiik selgitas, et üle kuu aja on juba järgitud loogikat, mille alusel hoitakse laos järgneva nädala teise doosi vajadust.

"Üle 90% Pfizeri vaktsiinidest on meil käiku lastud," märkis Kiik. "Mis on alles jäänud, on järgmise nädala kate."

AstraZeneca puhul hakkab teise doosi järele tekkima vajadus alles aprilli teises pooles - sellaks on planeeritud ka vastavalt suuremad tarned. Kiik vaatab kõnealuse vaktsiinisaadetiste suunas usaldusväärse pilguga.

"Oleme üsna veendunud, et saame teise doosi vajaduse katte õigel ajal kätte," sõnas Kiik.

Töö- ja tervishoiuminister Tanel Kiik märkis tänahommikuse seisuga, et tänaseks on Eestis vaktsineeritud ligi 100 000 inimest. Ühe doosi saanute arvuks on umbkaudu 54 000.