Tanel Kiik annab lootust piirangute leevendamiseks. Kas kaubanduskeskustes avatakse peagi enamik poode ja asutusi?

Saatejuht Johannes Tralla viitas, et eile samal toolil istudes sõnas Mart Helme, et eriolukorda pikendatakse igal juhul. Mida kostab Kiik? Minister lausus, et hetkeseisuga on see tõenäoline.

"Eriolukorra pikendamine on mõistlik valik," rääkis Kiik ja rõhutas, et pandeemia pole veel seljatatud ja meetmetele selga pöörates võib viiruse levik taas kasvada. Otsuse saab langetada valitsus ja Kiige teada Jüri Ratas selle ettepaneku neljapäeval ka teeb. "Maksimaalselt kuu aega korraga, aga on selgeid argumente, et võiks olla lühem periood."

Palju on juttu väljumisstrateegiast, ent seda pole avalikkus veel näinud. "Dokument on koostamisel ning järk-järgult kasvab. See koosneb kümnetest valdkondadest, mõõdikutest, stsenaariumitest," lausus Kiik. Ta seletas, et praeguseks on selle pikkus 40 lehekülge.

Tralla teadis aga rääkida, et Ratas oli seda juba riigikogu vanematekogule tutvustanud ehk üldjoontes on see olemas. Ta uuris, kas on mingeid erimeelsusi koalitsiooni sees. Kiik sellele otse ei vastanud, vaid rääkis, kuidas arutatakse, kuidas mõistlik tagada inimeste elu ja tervise ohutus. "Et leevendame meetmeid õiges järjekorras."

Mis esmajärjekorras võiks meetmetest leevendada? Kiik viitas, et esmalt plaaniline ravi. Tralla täpsustava küsimuse peale, mis veel, sõnas ta, et vabas õhus tehtavad huvitegevused.

"Ja kaubanduskeskustes teatud leevendusmeetmed. Kas kõik poed korraga või teha erisusi," lisas Kiik. Ta seletas, et näiteks kinod võiks olla kauem suletud. Samas lemmikloomakauplused ja muud tarvilikud poed võiks peagi avada. Ta illustreeris, et riidepoodide puhul on küsimus kas või see, kas inimesed võivad kohapeal riideid selga proovida või mitte. Alternatiiv on seegi, et inimene valib riided proovimiseks, paneb need kõrvale - kui töötajate poolt desinfitseeritud, siis võib klient neid hiljem proovida.

Kiik lisas, et eriti ettevaatlikud ollakse suurürituste ning riikidevahelise liikumisega, seal võivad piirangud olla kauem. Jaanilaupäev pole enam mägede taga. Kiik lisas, et Saaremaale pole mõistlik tähistama minna, aga täpsustas praamiliikluse ja keeldude osas, et ehk on võimalik minna näiteks sugulaste juurde.