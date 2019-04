Tanel Kiik "Aktuaalsele kaamerale": Helmed on lubanud oma retoorikat koalitsioonis muuta

"Nii Mart Helme kui ka Martin Helme on mõlemad juba rõhutanud, et loomulikult see retoorika, mida nad kasutasid opositsioonierakonnana ei saa olema sama retoorika, mis saab olema valitsuserakonnana," vastas Kiik küsimusele, miks Jüri Ratas ja Keskerakond läksid ikkagi EKRE-ga koalitsiooni, kuigi esialgu lubati vastupidist.

Kiik rõhutas intervjuu vältel läbivalt, et seni eksisteerivaid mudeleid ei hakata laiali lõhkuma: "Me ei kavatse siin teha mingit revolutsiooni, mingeid laialisaatmisi või mingeid muid laadseid käsuahelate muutusi ette ei tule,".

Ta täpsustas, et kui üks tulevastest ministritest peaks hakkama minema vastuollu koalitsioonilepingus kokkulepituga, siis see koalitsioon kaua ei kesta.

