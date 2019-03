Tanel Kiige sõnul on Reformierakonna maksumuudatuse nõue vastuvõetamatu

Kiik ütles Eesti Televisiooni saates "Ringvaade", et Keskerakonna maailmavaade on pigem sotsiaalselt nõrgemaid inimesi toetav ning raske on minna valitsusse, et kui maksureform tuleb tagasi pöörata, vahendab ERRi uudisteportaal.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles kolmapäeval pärast kohtumist peaministri ja Keskerakonna juhi Jüri Ratasega, et Reformierakond ei tagane lubadusest tõsta tulumaksuvaba miinimum kõigile 500 euroni.

Kiik ütles, et Keskerakonnal on selle nõudmisega väga raske leppida. "Reformierakonnal on võimalik valida, kas võtavad lubaduse tagasi või alustavad nullist," sõnas Kiik.

"Kui Reformierakond soovib hakata dikteerima koalitsioonilepingut, siis ma kahtlen, kas keegi tahab nendega valitsusse minna," ütles Kiik.