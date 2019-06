Tänavused riigieksamite tulemused üllatusi ei toonud, kuid eesti keele teise keelena eksamitulemused on endiselt tõusujoones

Tänavu toimusid riigieksamid 23. korda ja pinki istus 9656 eksaminandi.

Eesti keele eksamit tegi tänavu 6679 õpilast, kelle keskmine tulemus oli 62 punkti, nagu eelmisel aastal. Kui mullu sai maksimumtulemuse ehk 100 punkti kolm õpilast, siis sel korral saavutas tipu seitse eksaminandi. Eksam jäi soorimata ühel õpilasel, mille eest sai ta kirja nulli.

Eesti keele riigieksam on toimunud praegusel kujul, kaheosalisena, juba kuus aastat. Aastate jooksul on tulemus olnud stabiilne ning selle aasta keskmine tulemus on sarnane eelmiste aastatega - nii 2018. kui ka 2017. aastal oli keskmine punktiskoor 62-63 punkti.

Eesti keele teise keelena eksamitulemused tõusid taas

Eesti keele teise keele riigieksamit tegi sel aastal kokku 2328 õpilast, eksami keskmine tulemus oli 63,6 punkti, mis on aasta-aastalt tõusnud. Möödunud aastal oli keskmine punktisumma 63,4, üleeelmisel aastal 60,1. Kasvanud on ka maksimumpunktide saavutanute arv - kui eelmisel aastal sai 100 punkti seitse õpilast, siis tänavu üle poole rohkem ehk 16 õpilast.

Eesti keel teise keelena eksamil vähemalt 60 protsenti maksimumtulemustest saavutanud eksaminandidele antakse välja eesti keele B2-taseme tunnistus. Sel aastal saavutas B2-taseme 1366 õpilast.

Lai matemaatika endiselt kitsast populaarsem

Matemaatikas oli õpilastel võimalik sooritada kas kitsal või laial kursusel põhinev matemaatika riigieksam. Kitsa matemaatika eksami valis 3718 ja laia matemaatika eksami 4467 eksaminandi. Nii nagu eelmistel aastatel, osutus ka tänavu lai matemaatika populaarsemaks valikuks.