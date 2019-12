Tänavu on leetritesse nakatunud 27 inimest

Terviseameti põhja regiooni juhi Ester Öpiku sõnul näitab järjekordne leetrijuhtum, et leetreid tuuakse välisriikidest Eestisse pidevalt, mistõttu on olemas ka oht suurema puhangu tekkeks.

"Kindlasti peaksid lapsevanemad oma lapsi leetrite vastu vaktsineerima," ütles Öpik, kelle sõnul on Eestis hetkel leetrite vastu kaitsva MMR-vaktsiiniga vaktsineeritud laste osakaal alla 93 protsendi. Maailma terviseorganisatsiooni ehk WHO hinnangul on ühiskond suuremate puhangute eest kaitstud aga juhul, kui vaktsineerituse tase on vähemalt 95 protsenti. "Nii praegune vaktsineerituse tase kui teiste riikide epidemioloogiline olukord on loonud tingimused, kus leetrite puhangud Eestis on võimalikud ja ka tõenäolised."

Selle aasta tänase seisuga on registreeritud 27 leetrite haigusjuhtu, neist kümnel korral toimus nakatumine teistes riikides – kuuel korral Ukrainas ning ühel korral Venemaal, Egiptuses, Sri Lankal ja Araabia Ühendemiraatides. Kolmandik haigusjuhtudest oli seotud Ukrainaga.

Haigestunute vanus 2019. aastal on olnud 0 kuni 57 eluaastat, leetritesse on 2019. aastal haigestunud 5 last vanuses 0 kuni 11 eluaastat. 24 haigusjuhtu on registreeritud Harjumaal, kaks Tartumaal ja üks Pärnumaal.

Leetrid on väga nakkav haigus ning viiruse levikut saab piiritleda haigete varajase väljaselgitamisega, nende isoleerimise ja raviga. Oluline on kõikide lähikontaktsete väljaselgitamine, jälgimine inkubatsiooni perioodi jooksul ja vajadusel vaktsineerimine.