TÄNAVAKÜSITLUS | Mida arvavad tallinlased presidendi visiidist Venemaale?

Inimesed tõid presidendi visiidist rääkides välja, et naabritega tuleb suhelda ja kahepoolselt murekohtadele lahendusi otsida.



Mida arvavad moskvalased?

Jekaterina (40)



Ikka peab naabritega läbi käima. Meil on ju nii palju ühist, näiteks kultuuri valdkonnas. Ja üldse, kuidas me naabriga ei räägi? Kõnelemisest tuleb ikka rohkem rõõmu kui vaikimisest. Tegelikult ei mõtle mitte kõik niimoodi. Just eile üks tuttav sõnas: „Nad on ju meie vaenlased, mis nendega kohtuda.” Lolle on kõikjal palju.



Dmitri (42)



Mulle tundub, et igasugused rahvusvahelised visiidid on olulised. See tugevdab riikidevahelist suhtlust. Kuid suhted meie maade vahel pole praegu just lihtsad. Dialoogi on vaja. Eestis elab ju palju venekeelseid inimesi.



Artjom (20)



Suhtun Eesti presidendi visiiti täiesti neutraalselt. Vaevalt see globaalses pildis midagi muudab ja poliitilist olukorda mõjutab. Nii et eriti see mind ei puuduta...