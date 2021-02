Tänaste lehtede juhtkirjad: ebarahuldav vaktsineerimine ning uute piirangute vajalikkus

Eesti Päevaleht leiab juhtkirjas, et peame saama Euroopa kiireimaks koroona vastu vaktsineerijaks ning mitte au pärast, vaid põhjusel, et see on parim võimalus suveks suuremast koroonahädast pääseda.

Paraku teevad vaktsineerimist korraldavad ametkonnad Eestis lehe hinnangul keskpärast tööd. Näiteks õpetajate vaktsineerimise alustamiseks saabus esimene vaktsiinikogus 1,5 nädalat tagasi, aga kaitsesüstimine ei käi täie hooga – seda tegema pidavates haiglates on puudu küll nimekirjad, küll vaktsiinid, küll mõlemad! Pole lohutus, et Soomes edeneb asi praegu samas tempos ja Lätis aeglasemaltki.

Mida suuremas koguses meile vaktsiine saabuma hakkab, seda tähtsamaks muutub, et need suudetaks kohe kasutusele võtta. Ühe võimalusena pakub Eesti Päevaleht, et tuleb määrata ametisse riigi vaktsiinijuht. Tema ülesanne oleks vaktsineerimisse puutuvate ministeeriumide ja ametite tegevust jõuliselt koordineerida ja tagada, et enamik inimesi saab kiiresti ja tõhusalt vaktsineeritud.

Postimees arutleb juhtkirjas valitsuse neljapäevaste otsuste üle täiendavatest koroonapiirangutest ning leiab, et põhjust reeglite karmistamiseks on piisavalt, sest viimastel nädalatel on nakatumiste arv hakanud taas tõusma ja selle suhtarvu poolest oleme Euroopas tipus.

Kuna koroonasurmade suhtarv registreeritud nakatumisjuhtudesse on Eestis Euroopa madalaim, vähendab see ohutunnet ja võib panna inimesi piirangutesse hooletult suhtuma, mis paistab juba silma avalikus ruumis ja ka sotsiaalmeedias.

Postimees soovitab täiendavate piirangute jõustamiseks tõsisemat politseikontrolli ja trahve, pidades eriti riskantseks lähikontaktsete vabameelsust eneseisolatsioonist kinnipidamisel.

Äripäev nendib juhtkirjas, et koroonaviiruse vastu vaktsineerimine peaks olema praegu kõigi teemade ema, ent näha ja kuulda oleva järgi siiski pole, eriti lonkava pedagoogide süstimise valguses.

Toimetus leiab, et valitsejad eesotsas tervise- ja tööminister Tanel Kiigega peavad paremini selgitama ja tõestama, et vaktsineerimisega tegeldakse kogu jaksu ja tähelepanuga, vajadusel hädadest ja eksimustest ausalt rääkides.