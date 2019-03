Tänasest tuleb ID-kaardi PIN-koodide asendamiseks pöörduda PPA teenindusse

„ID-kaart kehtib isikut tõendava dokumendina ka ilma PIN-koodideta, kuid digimaailmas seda kasutada ei saa. Soovitame inimestel hoida PIN-ümbrikku hoolikalt ja kindlas kohas kaardist eraldi, et vajadusel oleks see alles. Samuti on võimalik kaardi saamisel koodid ära muuta ning kasutada enda jaoks lihtsamini meelde jäävat, kuid turvalist numbrikombinatsiooni,“ rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau.

Kui PIN-kood on kolm korda valesti sisestatud, saab lukustunud PIN-koodi avada DigiDoci tarkvaras PUK-koodiga, mis on samas koodiümbrikus. Kui koodiümbrik on kadunud või PIN-koodid ununevad, tuleb digitaalse isikutuvastuse ja digiallkirjastamise võimaluse taastamiseks pöörduda PPA teenindusse.

„Varasemalt oli võimalik saada uus PIN-ümbrik ka pangakontoritest, kuid seoses ID-kaardi tootja vahetumisega detsembris lõppes ka senine kaardi järelteenindus pankades. Arvestades tulude deklareerimise perioodi, e-valimisi ja panga paroolikaartide sulgemist pikendasime järelteenindust aasta alguses kahe kuu võrra, et panka tulnud inimesele saaks vajadusel koha peal digituvastuse võimaluse anda,“ selgitas Sau.