Tänasest tohib minna Lääne-Eesti merejääle

Lääne prefektuuri piirivalve välijuht Janek Pinta sõnul on viimase nädala külmakraadid aidanud tublisti kaasa jää paksenemisele Lääne-Eesti rannikualadel ning alates tänasest on Läänemaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Hiiumaal merejääle minek lubatud.

„Viimaste päevade jääluure on näidanud, et Lääne-Eesti rannikualal on jääkate saavutanud piisava paksuse, et lubada jääle minek,“ ütles Pinta.

Samas toonitab Pinta, et merejääle minnes tuleb alati olla tähelepanelik, sest kohati võib jää olla nõrgem.

„Jääle minnes tasub alati olla ettevaatlik, hinnata ilmaolusid ja lähtuda sellest, et ohutus oleks tagatud,“ ütles Pinta ning lisas, et näiteks Hiiumaal ja Saaremaal on praegu ka lahesoppe, kuhu jääd tekkinud ei ole.

Jääle minnes soovitab Pinta panna selga ilmastikule vastavad riided, võtta kaasa jäänaasklid, planeerida jääl olek valgesse aega ning anda jääle minekust oma lähedastele teada. „Lisaks tuleks alati kaasa võtta laetud mobiiltelefon, millega saab hätta sattudes kiirelt abi kutsuda,“ lisas Pinta.

Infot merejää olude kohta saab riigi ilmateenistuse jääkaardilt.

Merejääle mineku keeld kehtis Lääne-Eesti rannikualal 12. detsembrist kuni 18. jaanuarini.

Veekogul hätta sattudes tuleb helistada hädaabinumbril 112.