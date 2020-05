Tänasest taastub osaliselt reisijatevedu Tallinn-Helsingi liinil

Tallinn-Helsingi liinil teenindavad reisijaid Tallinki laevad Megastar ja Star, Viking Line laev Gabriella ja Eckerö Line laev Finlandia.

Tallinna Sadama reisijate valdkonna ärisuunajuhi Ingrid Berezini sõnul on Vanasadama reisiterminalides valmisolek reisijate liikluse ohutuks järkjärguliseks taastamiseks olemas ning selleks on viimaste nädalate jooksul tehtud tihedat koostööd nii Helsingi sadama, laevafirmade kui ka erinevate ametkondadega.

“Oleme lisanud mitmeid märgistusi ja teavitusi reisijate hajutamiseks terminalides ja reisijate koridorides, lisanud avalikesse kohtadesse desovahendeid ning tellinud tavapärasest tihedamat pindade desinfitseerimist ja alade koristust. Meie inimesed ja koostööpartnerid on terminalides juhendamas ja jälgimas, et laevale minek ja laevalt tulek kulgeks kõigile sujuvalt ja turvaliselt,“ selgitas Ingrid Berezin.

Seoses Covid-19 pandeemia pidurdumisega ning olukorra mõningase paranemisega, lubab Soome Vabariigi valitsus alates 14.maist siseneda Soome Schengeni piirkonna kodanikel, kellel on vajadus reisida Soome töölepingu järgselt või muul vältimatul põhjusel.

Eesti kodanike ja elanike kõrval saavad alates tänasest Soomest Eestisse isolatsiooninõudeta töö ja õppimise eesmärgil või perekondlikel põhjustel tulla need isikud, kellel on Soome kodakondsus, elamisluba või kelle alaline elukoht on rahvastikuregistri järgi Soomes ja neil ei esine haigusnähte.

Eesti Vabariigi valitsus koostöös SYNLABi ja Medicumiga pakub Eesti elanikele Tallinnasse saabumisel võimalust testida end koroonaviiruse osas. Testimine on vabatahtlik ja selle eesmärgiks on vähendada viiruse võimalikku sissetoomist Eestisse.

Piirikontroll jätkub endiselt nii Eesti kui Soome piiril. Mõlema riigi valitsused paluvad kahe riigi vahel reisivatel isikutel endiselt kinni pidada rangetest tervise- ja hügieeninõuetest.