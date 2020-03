Tänasest saab haiguslehte ajutiselt veebis vormistada

Haigus- või hoolduslehte saab võtta töötav inimene ainult siis, kui on ise haige või põetab haiget last või lähedast. Erandina ka siis, kui inimene on lähikontaktis olnud mõne haigestunuga – olgu selleks siis koroonaviirus või gripp. “Me ei anna neid inimestele, kes on kodus sellepärast, et nad ei saa töötada töö iseärasustest tulenevalt. Nende jaoks töötab valitsus ise lahendused välja,” rõhutas Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige dr Karmen Joller.

“Tahaksime panna inimestele südamele, et minutite jooksul ei pruugi teile perearst hakata helistama, sest teisi haigestunuid ja abivajajaid patsiente on veelgi,” ütles Haigekassa kommunikatsioonijuht Evelin Trink.

Praegu aga Jolleri sõnul veel arstid seepärast ülekoormatud ei ole. Taotluse tegijatele helistatakse nädala jooksul. Kui aga inimene tunneb, et vajab abi kiiremini, siis tuleks Jolleri sõnul siiski perearstile hoolimata taotlusest helistada.

“Me usaldame oma patsiente selle otsusega ja palume väga, et usaldust ei kuritarvitataks. Kui liinil on inimene, kes valetab, siis see koormab meie perearste ja kannatavad abivajavad,” ütles Joller.

Haigus- või hoolduslehte saab vormistada, kui logida mobiili-ID või ID-kaardiga sisse patsiendiportaali www.digilugu.ee. Seejärel peab olema vasakul menüüs punasega näha “Töövõimetusest teatamine”. Sisestada tuleb oma telefoninumber, et perearst või -õde saaks abivajajaga ühendust võtta. Töövõimetuslehte saab praegustel andmetel taotleda kuni 30. märtsini. Tehniliste küsimuste korral palutakse pöörduda TEHNIK kasutajatoe telefonile +372 7943 943 või meilitsi abi@tehik.ee.