Tänasest jõuavad enamikesse Harjumaa Benu apteekidesse müügile kaitsemaskid

Benu Apteegi frantsiisijuhi, proviisor Kaidi Kelti sõnul on Eestis müügile jõudmas kauaoodatud kaitsemaskide partii piisavalt suur, et mõistliku ostlemisega suudetakse katta võimalikult paljude eestimaalaste esmane maskivajadus. „Tegemist on hetkel kriitilise tootega. Eesmärgiga tagada maskide jagumine võimalikult paljudele kaasmaalastele, oleme jaotanud maskid 10-ne kaupa pakenditesse, et võimaldada osta ka väiksemaid koguseid. Kui inimene püsib praegu perega kodus ja ta ei plaani lähiajal rahvarohkeid kohti külastada, siis ei peaks maski pärast ka apteegi käiku koheselt ette võtma, vaid võib seda teha siis, kui selleks on reaalselt vajadus,“ rääkis Kelt. „Kui apteegi külastus on siiski vältimatu, siis tuleb apteegis hoida 2-meetrist vahemaad nii apteekri kui ka teiste külastajatega,“ selgitas Kelt ning julgustab, et antud maskide kogus ei jää ka viimaseks, mis apteeki jõuab.

Kelti sõnul ei tohiks unustada, et maski kandmine ei anna koroonaviirusesse (SARS-CoV-2) nakatumise eest 100-protsendilist kaitset. „Apteegis müüdavate maskide näol on tegemist hügieenitootega, mis pakub piisavat kaitset, et aidata vältida nakatumist, kuid parima kaitse viiruse leviku vastu annab siiski kodus püsimine. Kel aga on hädavajalikke käike avalikes kohtades, siis on igal juhul soovitav kaitsemaski kanda, järgides selle kasutamise juhendit. Üldjuhul on apteegis müüdava maski maksimaalne kandmise aeg kolm tundi. Pärast maski vahetust on vajalik hoolikas kätepesu,“ rõhutab proviisor Kelt.

Benu pressiesindaja sõnul jõuavad maskid täna enamikesse Harjumaa ja Tallinna Benu apteekidesse ning homsest ka mujale Eestisse.

Eriolukorrast tulenevate ajutiste muudatuste info apteekide avamisaegades: http://www.benu.ee/blog/muudatused-apteekide-avamisaegades/.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

