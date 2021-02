Tänasest hakatakse vaktsineerima päästjaid ja politseinikke

„Püüame liikuda vaktsineerimistega heas tempos, et politseinikud ja päästjad, kes igapäevaselt meie kõigi turvalisuse eest seisavad, oleksid COVID-19 haiguse eest kaitstud. Oluline on ka see, et suudaksime vähendada viirusega kokkupuutest tingitud eneseisolatsioonis ja haigevoodis viibivate politseinike ja päästjate arvu, et tagada jätkuvalt kõrgel tasemel siseturvalisust,“ ütles siseminister Kristian Jaani.

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelti sõnul on äärmiselt oluline, et Eesti elanike ohutuse eest seisjate endi tervis oleks kaitstud ja ohutus tagatud. „Päästjad panevad end iga päev ohtu ja aitavad ka kiirabi, kus vaja. Meie ülesanne on päästa elu ja selle pingelise töö juures on kõige vähem vaja lisamuret haigestumise ning seeläbi enda ja ka lähedaste tervise pärast,“ sõnas Anvelt.

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Janne Pikma: „Nüüd, kus saime võimaluse vaktsineerimist alustada pingutame selle nimel, et PPA töötajad ja meie vabatahtlikud saaksid end vaktsineerida kõigis suuremates keskustes üle Eesti. Tahame, et kõik turvalisuse tagajad, kes vaktsineerimist soovivad, saaksid seda teha esimesel võimalusel ning tunda end haiguse suhtes kindlamalt.“

Teenistujate vaktsineerimise viib läbi Eesti haigekassa lepingupartner Qvalitas Arstikeskus. Vaktsineeritakse AstraZeneca 2-doosilise COVID-19 vaktsiiniga, täpsem info vaktsiini kohta asub Ravimiameti kodulehel.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärgid on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib COVID-19 haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Ametlik info COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis asub siin.

Korduma kippuvad küsimused COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis leiab siit.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!