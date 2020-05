Tänane rahvusvaheline õdede päev toob fookusesse õdede rolli ühiskonnas

"Eesti õed tegid eelmisel aastal üle 2,6 miljoni iseseisva vastuvõtu. See number näitab selgelt, et patsiendid usaldavad meie tublisid ja teotahtelisi õdesid," ütles tänutundega Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.

Viimase kümne aasta jooksul on õdedele õigusi juurde antud ja sellest tulenevalt on kasvanud töökoormus ja vastutus. Kannuse sõnul ei ole aga kasvanud töökoormusega kooskõlas tõusnud töötasu. Enne viiruspuhangut oli Eestis täitmata umbes 500 õe ametikohta. Selleks, et Eestis oleks 10 000 elaniku kohta sama palju õdesid kui Euroopas keskmiselt, oleks juurde vaja 4000 õde.

"Loodame väga, et eesootav majanduslangus ei mõjuta tugevalt tervishoiusektorit. Vahepeal seiskunud plaanilise töö tõttu on ravijärjekorras ootavate inimeste arv kasvanud ja seega on oodata koormuse suurenemist ka pärast eriolukorra lõppu," ütles Kannus.

"Õdede päev on aga eelkõige pidupäev, et tunnustada õdede panust ühiskonnas. Meil on väga hea meel, et mitmed kultuuritegelased on võtnud aega, et õdesid tänada ja tunnustada. Õdede poolt tänan kõiki heade sõnade eest. Õed on tänulikud kõigi, aga eriti oma lähedaste toetuse eest, sest vaid nii saavad õed teisi aidata," oli Kannus lootusrikas.

Eesti kultuuritegelased tegid õdede päeva puhul videotervituse, milles tänatakse ja tunnustatakse õdesid. Videos osalevad Tõnis Niinemets, Hendrik Toompere jr, Helgi Sallo, Karol Kuntsel, Kertu Moppel, Ester Kuntu, Karmo Nigula, Jaan Rekkor, Mari-Liis Lill, Kristjan Lüüs, Johan Randvere, Adeele Jaago ja Jaan Jaago.

Õdede päeva tähistatakse igal aastal 12. mail, mis on modernse õenduse rajaja Florence Nightingale’i sünnipäev. Tänavu on Nightingale’i 200. sünniaastapäev. 2020. aasta on ühtlasi õdede ja ämmaemandate aasta, mille kuulutas välja Maailma Tervishoiuorganisatsioon, et juhtida tähelepanu õdede puudusele maailmas.

Eesti Õdede Liit on kutseorganisatsioon ja ametiühing, kuhu kuulub ligi 4000 inimest. Liit on seadnud oma eesmärgiks elanikkonna tervise, õenduse arengu ning inimeste terviseteadlikkuse edendamise. Õdede liit osaleb Rahvusvahelise Õdede Nõukogu ja Euroopa Õdede Nõukogu tegevuses.