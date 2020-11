Tänane ilm on vähe tuulisem

Tuule tugevnemine algab hommikul. Sisemaal on oodata puhanguid 15-17 m/s, saartel ja rannikul iiliti kuni 23 m/s, Soome lahe ümbruses pole välistatud veidi enamgi.

Seetõttu on ilmateenistus kuulutanud välja ka esimese taseme hoiatuse, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. "Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi," soovitab ilmateenistus.

Ilm on pilves selgimistega. Üksikutes kohtades võib veel hoovihma sabistada. Õhutemperatuur on 8-11°C. Ühes tugeva tuulega saabub taas Lõuna-Skandinaavia poolt veidi soojemat õhku.

Tuul hakkab õhtul järk-järgult nõrgenema ning alates lõuna poolt suureneb kõrgrõhkkonna mõju.

Ilm nädalavahetusel

Homme tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Ööks taevas selgineb ja minimaalne õhutemperatuur langeb hommikuks 3-4°C-ni, rannikul on soojem, sest läänekaare tuul on veel tugev, ulatub puhanguti 15, Virumaa rannikul võib loodetuule puhanguid öö hakul kuni 20 m/s olla. Päeval on nii päikest kui pilvelaamu, aga sadu neist ei tule. Läänetuul püsib võrdlemisi tugevana. Õhutemperatuur on 8-12°C.

Öö vastu laupäeva jätkub kõrgrõhkkonna servas sajuta ja laialdaselt selge taevaga. Läänekaare tuul on tuntavam vaid põhjarannikul. Õhutemperatuuri madalaimad näidud on 3-4°C piires, rannikul kuni 10°C. Päeval läheneb mere poolt madalrõhulohk, taevasse libiseb madal pilvekiht, aga suuremat sadu ei tule, vaid õhtu poole võib üksikuis paigus veidi vihma tibada. Edelatuul tugevneb puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 8-11°C.

Ööl vastu pühapäeva madalrõhulohk eemaldub ja tõusva õhurõhu foonil taevas selgineb. Lääne- ja loodetuul on öö hakul veel tugev, pärast keskööd nõrgeneb. Minimaalne õhutemperatuur langeb 0°C lähedale. Päeval saabub kõrgrõhkkonna serva mööda lääne-, loodevoolus niiskust. Vihma võimalus suureneb pärastlõunal ning seda eelkõige Lääne-Eestis, õhtu saabudes ka lõunapoolsetes maakondades. Tänastel andmetel tuul nõrgeneb ja puhub valdavalt läänest ja loodest. Õhutemperatuur on 7-10°C.