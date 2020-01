Täna võib Virumaa ja Kagu-Eesti teedel esineda musta jääd

Varahommikul olid teekatted riigiteedel niisked või märjad.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Õhutemperatuur on plusspoolel, kuid teepinna temperatuur kõigub hommikul Virumaal ja Kagu-Eestis kohati 0°C ümbruses, mistõttu on nn. „ musta jää“ oht.

Maanteaamet tuletab meelde, et sõidukijuhtidel tuleb teadvustada oma liikluskäitumist – ära pane kaasliiklejaid olukordadesse, kus Sa ise end leida ei sooviks. Arvesta alati teiste liiklejatega.