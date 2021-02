Täna võib Eestis sadada Aafrika liivatolmu

Võimas õhuvool toob liivatolmu Aafrikast esmalt Euroopa lääneserva. Sünoptik Taimi Paljak rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Eestisse jõuab liivatolm teisipäeval kella 11 ja 14 vahel koos sooja õhumassiga.

"Ta jõuab meile väikese kaarega üle Botnia lahe, üle Soome, kus tuleb samuti lund ja lörtsi. Osalt tuleb ta kindlasti juba seal alla ja jõuab siis kaarega ka meile," rääkis Paljak.

Kui liivatolm seguneb sademetega, võivad lumi ja lörts olla veidi kollakamad, vahendab ERR.

Kui palju tolmupilv Eestis lund määrib, on keeruline ennustada. "Sahara tolmutormid on iga-aastased. Ja hinnanguliselt igal aastal umbes 200 miljonit tonni liiva või tolmu Saharast õhku paisatakse. See, et ta nüüd Eestisse jõuab, ei ole väga tavapärane, kuigi seda tuleb ette," rääkis keskkonnauuringute keskuse õhu- ja kliimaosakonna juht Erik Teinemaa.

Paljak kinnitas, et liivatolmu on varemgi kauge kaarega Eestisse jõudnud, kuid Kesk-Euroopas on see tavapärasem. Teinemaa ütles, et inimestele oleks liivatolm kahjulik juhul, kui see langeks atmosfääri alumistesse kihtidesse.