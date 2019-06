Täna tuleb üsna hull ilm: hoovihm, äike, rahe, ägedad tuulepuhangud ja kuni 32 kraadi sooja

Ilmateenistus teatas Delfile, et päeva jooksul areneb üle Eesti rünksajupilvi. Ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal laialdaselt hoovihma ja on äikest, välistatud ei ole rahe. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 27..32, saarte rannikul ja hoogsadudes 20°C ümbruses.