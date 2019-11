Täna öösel on teed Põhja- ja Lääne-Eestis libedad

Sinises ringis märgatud osas on teed libedad.

Teeilmakeskus teavitas, et pilvkate on hõrenenud Põhja- ja Lääne-Eestis. Seetõttu on teedel härmatis.