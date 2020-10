Täna on vaimse tervise päev, mis keskendub koroonaviiruse kriisiga kaasnenud pingetele

„Kevadel tehtud Turu-uuringute elanikkonna küsitlusest selgus, et stressi või pinget tundis kuni 79% elanikkonnast. Tervise Arengu Instituudi tehtud elanikkonna küsitluses tunnistas iga teine vastanu, et tundis eri-olukorra aegu tavapärasest rohkem stressi ja ärevust,“ rääkis sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask. „Just pikaajaline stressifoon on ohtlik ning võib endaga lõpuks kaasa tuua ärevuse või isegi depressiooni. Ometi on võimalik end stressi suhtes vastupidavamaks muuta ja kui vaimse tervise probleemid on juba ilmnenud, siis kindlasti abi küsida.“

„Esimeseks häirekellaks on see kui stress kuhjub, ilma vahepealse leevenduseta.“ rääkis Vaimse tervise päeva eestvedaja Ott Oja. „Iga inimene võiks olla teadlik enda peamistest stressiallikatest ning selle maandamise viisidest. Ebatervislikud viisid nagu alkoholi tarbimine, liigsöömine, ületöötamine saab asendada tervislikega nagu sport, sõpradega ajaveetmine, korralik unehügieen jne.,“ toob Vaimse tervise päeva eestvedaja Ott Oja muned näited.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul ei ole tervist ilma vaimse terviseta, mistõttu tuleb kriisis hakkamasaamiseks füüsilise tervise hoidmise kõrval iga päev hoolitseda ka oma vaimse tervise eest, teatas sotsiaalministeerium.

„Hea vaimse tervise hoidmine aitab paremini kohaneda elu muutustega ja raskustega toime tulla. Füüsiliselt tervena püsimiseks peame igapäevaselt hoolitsema ka oma vaimse tervise eest. Seepärast on oluline, et igaüks meist teaks, kuidas toetada keerulisel ajal iseennast ja kuidas anda vaimse tervise esmaabi oma lähedastele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik ning kutsus kõiki inimesi liituma #püsimekoos 15-minuti väljakutsega.

„Meil igaühel on oma roll sõbra, pereliikme, lapsevanema või tööandjana. Sageli ei olegi teise inimese aitamiseks vaja erilisi oskusi, vaid piisab ka ära kuulamisest ja toeks olemisest. Vaimse tervise esmaabi saab anda igaühele ja igaüks ning me ei tea kunagi, kui elumuutev meie toetus võib olla,“ ütles minister Kiik.

Maailma terviseorganisatsiooni kogutud andmetel põhjustas COVID-19 esimene laine ärevust ja stressi enam kui kolmandikul maailma täiskasvanud elanikkonnast. Ka Eestis tehtud uuringud on kinnitanud, et inimeste stressitase tõusis. Eriolukorra aegu tehtud Turu-uuringute elanikkonna küsitlusest selgus, et stressi või pinget tundis kuni 79% elanikkonnast. Tervise Arengu Instituudi tehtud elanikkonna küsitluses tunnistas iga teine vastanu, et tundis kevadel tavapärasest rohkem stressi ja ärevust. Enam kogesid stressi lapsed, noored ja tööealised. Samuti pidas 44% lapsevanematest eriolukorrast tulenevat elukorraldust stressirohkeks ja koormavaks.