Täna on oht tornaadode tekkeks

Pärastlõunal jõuab saartele laussadu, õhtuks laieneb vihmasadu mandrile ja on paiguti tugev ning püsib väike äikeseoht, kirjutas “Ohtlikud ilmanähtused Eestis”. Samaaegaselt on maalähedastes õhukihtides märkimisväärne tuulenihe, millest piisab täiesti üksikute trombide ehk tornaadode tekkeks.

Ilmanähtuste teateleht rõhutas, et paanikaks pole põhjust, vaid tuleb lihtsalt valmis olla selleks, et tingimused üksikute keeriste tekkeks on täna õhtul olemas ja oht püsib kogu Eestis.