Täna möödub 70 aastat märtsiküüditamisest. Mälestusüritusi leiab üle Eesti.

Kõnelevad Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, justiitsminister Urmas Reinsalu, Eesti Memento Liidu juhatuse esimees Arnold Aljaste ja Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja Henri Zibo. Uute plaatide avamisel võtab sõna kirjanik ja luuletaja Leelo Tungal, kelle 1949. aastal küüditatud vanaema nimi mälestusseinale kantavate nimede hulgas on. Memoriaali taga olevast uurimistööst räägib Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Meelis Maripuu. Mängib orkester. Kõik on teretulnud mälestama küünalde, lillede ja pärgadega.

Küünalde süütamine

Traditsiooniliselt süüdatakse mälestusküünlad Tallinnas Vabaduse väljakul, Tartus Raekoja platsil, Pärnus Iseseisvuse väljakul ja Narvas Raekoja platsil algusega kell 18.00. Vabaduse väljakul on maha märgitud Eesti kaardikontuur, millele on kantud raudteeliinid, kust saatuslik teekond alguse sai. Lasertehnoloogiaga kuvatakse Vabaduse väljakul hoone seinale märtsiküüditamise lugu, samuti küüditatute nimed.

Patarei vangla värvub punaseks

Mälestuspäeva õhtul värvub totalitaarsete režiimide kuritegude üks sümboleid, endine Patarei vangla mere poolt punaseks Eesti Mälu Instituudi juhtimisel ja Eesti riigi toel luuakse Patareisse Rahvusvaheline Kommunismiohvrite Mälestusmuuseum ja teaduskeskus. Esimene kommunismikuritegusid käsitlev näitus avatakse Patareis käesoleva aasta mais.

Lizette Võsu, üks Peetri kooli õpilastest, kes osaleb Inimõiguste Instituudi eestvedamisel küünalde süütamisel Vabaduse väljakul leiab: “70 aastat tagasi hävitasid Nõukogude võimud meie rahva mineviku ja mälestused, mitmeid tuhandeid süütuid lapsi ja vanureid küüditati Siberisse. See sündmus ei olnud ainult inimõiguste rikkumine, vaid sellega hukati ka meie tulevikku arendavad noored ja meie rahva mälestusi kandvad vanaemad ja vanaisad. Mälestame neid, sest nemad pole süüdi, et võõras vägi tuli võõrale maale ja tegi neile liiga, nüüd süütame tuhandeid küünlaid, et mitte neid unustada.”

“Paraku viib aeg meie hulgast inimesed, kes on kommunistlikku terrorit kogenud. Seda enam lasub elavatel kohustus talletada nende mälestus ja tutvustada rasket, ent õpetlikku kogemust uutele põlvedele. Unustamine sillutab tee inimelu ja -vabadust ohustavate ideoloogiate võidutsemisele. Sarnaselt Eestiga said totalitaarsete režiimide jõhkrust tunda mitmed teised rahvad. Peame pingutama rahvusvaheliselt, et ühiskondade ajalooteadlikkus kasvaks ja meie tulevik oleks kindlam,” sõnas Eesti Mälu Instituudi teavituse ja koostöö valdkonna juht Sergei Metlev.

"Soovime, et noored ei unustaks inimõigusi ja vabadusi, mis sellel päeval kadusid. Tähtis on mäletada hetki ajaloos, mis poliitiliste tagakiusamiste tõttu viisid vabaduse kaotuseni,” ütles Eesti Noorteühenduste Liidu aseesimees Mikk Tarros.

Saab kuulata Pärti

Kell 12.00–21.00 kõlab memoriaali mälestuskoridoris Arvo Pärdi teos „Spiegel im Spiegel“.

Vabariigi Valitsuse otsusel heisatakse 25. märtsil ühekordselt leinalipud.

Vabaduse väljakul toimuvat saab jälgida ülekandena kell 19.00-22.30 siin.

