Täna kontrollib politsei nutiseadmete kasutamist autoroolis

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametniku Sirle Loigo sõnul on turvavöö kasutajate arv aasta-aastalt suurenenud. „Siiski paneb muretsema paljude bussireisijate hooletu käitumine, kes jätavad turvavöö kinnitamata isegi siis, kui bussijuht palub seda enne sõidu algust teha,“ ütles Loigo. „Kui bussis on istmel turvavöö olemas, siis tuleb kindlasti seda kasutada. Liiklusõnnetuse korral päästab kinnitatud turvavöö suurematest vigastustest.“

Loigo sõnul on üha suurem mure see, et osa autojuhte ei suuda sõidukit juhtida nii, et nad on nutiseadmest mõnigi minut eemal. „Nutisõltuvus on sama tõsine probleem kui alkoholi- või narkosõltuvus ja näeme seda ka tänavapildis,“ rääkis politseinik. „Iga täiskasvanud inimene, kes sõidutab autoga oma lapsi ja sõnumineerib samal ajal sotsiaalmeedias või räägib telefonitsi, peaks mõtlema, mis eeskuju ta oma lastele annab. Probleemi üks lahendusi on professionaalse abi otsimine, sest nutisõltuvus ohustab nii juhti ennast kui ka teiste liiklejate turvalisust.“

„Nende sekundite jooksul, kui juhi pilk on suunatud telefoni ekraanile ja mitte teel toimuvale, on sõiduk sisuliselt ilma juhita,“ ütles politseimajor Sirle Loigo.

Sel aastal juhtus Eestis üle 450 liiklusõnnetuse, neis hukkus 24 inimest ja sai vigastada üle 570 inimese.