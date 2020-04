"Täna keegi ripsmehooldust teeb?" - iluteenuste nimel eiravad naised tervet mõistust ja eriolukorra reegleid

“Aga istuge siis kodus, tõmmake kardinad/rulood ka ette ja pange veel päikeseprillid ja maskid ka igaksjuhuks ette… Meedia on korraliku ajuloputust kõigile teinud ikka. AJUVABA,” lisas teine (kirjaviis muutmata - toim.)

On ka neid, kes kutsuvad üles mõistlikkusele. “Kulla inimesed, palun saage aru, et mida rohkem kõigil igalpool ringi on vaja käia, seda kauem see olukord ju kestab! Siin grupis ju algusest peale paljud kelkinud kuidas nemad koju jääda ei saa/plaani! NEIL vajavad maksud maksmist jne. Aga teised??!! Saage aru et iluteenindus valdkond on just see kus inimesed “ninapidi koos” ja need teenused ei ole HÄDAvajalikud!! Arvate et poemüüjad ei tahaks kodus olla?! Või haiglatöötajad perega olla?! Kui kõik inimesed suudaks 2 nädalat istuda kodus, normaliseeruks olukord lõpuks!,” kirjutas üks mõistuse hääle esindajatest (kirjaviis muutmata - toim.) Lisaks jagatakse ka juhtumi kirjeldust, kus üks juuksur sai koroonaviiruse kliendilt, kellel see sümptomiteta esines.

Vaidlusi jälgides ilmneb, et iluteenuste jätkuva tarbimise pooldajate levinuim argument on, et riik pole seda ju keelanud - järelikult on nii õige teha.

Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp kommenteeris, et praegu on kriisikomisjon endiselt seisukohal, et need kauplused ja teenusepakkujad, kelle ruumidesse pääseb otse tänavalt, väliskeskkonnast, tohivad oma teenuseid edasi pakkuda: seega, kui ilusalongi saab tänavalt, tohib see uksed lahti hoida.

Samas kehtib endiselt reegel, mis nõuab kahemeetrise vahemaa pidamist. See on jällegi iluteenuste puhul ilmselgelt võimatu, mis osutab sellele, et vähimagi vastutustunde korral ei tohiks teenust ikkagi pakkuda.