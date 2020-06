TÄNA | Kärt Anvelt küsib Helmen Kütilt: kas psühhiaatrilise abi seaduse parandajad vajavad ise ravi?

Sotsiaalkomisjonis on juba aasta algusest laual psühhiaatrilise abi seadusemuudatus, millega anda alla 18 aastastele noortele võimalus pöörduda psühhiaatri poole ka vanema nõusolekuta. Nimelt on psühhiaatrid praegu ainukesed eriarstid, kelle juurde minemiseks peab alla 18-aastastel olema alati vanema kirjalik nõusolek.

Seaduseelnõu läbis küll jaanuaris esimese lugemise, kuid peale seda valitses komisjonis vaikus. Vaatamata sellele, et eelnõu algataja Helmen Kütt üritas seda viiel korral komisjoni päevakorda saada. Eile see küll õnnetus, tõsi, aruteluna, ent riigikogu läheb suvepuhkusele ning paljude noorte jaoks vajalikku muudatust hakkab seadusandja uuesti lahkama alles sügisel.

Osa riigikogu koalitsioonisaadikutest pelgab, et noored pole piisavalt nutikad oma elu üle otsustama ning eelnõu muudatuse järel hakkavad nad meditsiini abil oma sooidentiteeti muutma. Rahvakeeli - soovahetusoperatsioone tegema. Kuidas Kütt nende hirme maha võtab? Miks muudatust vaja on ja kui kiire sellega on?