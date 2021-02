Täna jõudis Eestisse esimene AstraZeneca 7200-doosiline vaktsiinisaadetis

„AstraZeneca COVID-19 vastase vaktsiini jõudmine Eestisse võimaldab pakkuda vaktsineerimist enamatele Eesti inimestele. Esimesest AstraZeneca vaktsiinitarnest saame võimaldada vaktsiini perearstikeskustele alla 70-aastaste riskirühma inimeste jaoks ning alustada ka kõrgemas nakkusriskis olevate eesliinitöötajate vaktsineerimisega sotsiaal-, haridus- ja siseturvalisuse valdkonnas,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Eesliinitöötajate vaktsineerimise täpse korralduse paneme paika tuleva nädala jooksul.“

Praeguseks on Eestis vaktsineeritud 35 905 inimest, kellest 17 519 on saanud mõlemad vaktsiinidoosid. Kokku on vaktsineerimisi tehtud 53 424.

Euroopa Liidu ühishankes sõlmitud AstraZeneca eelostulepingu raames on Eestile ettenähtud 1 330 000 vaktsiinidoosi 665 000 inimese vaktsineerimiseks. Praeguse info kohaselt peaks veebruarikuu jooksul ja märtsi esimesel nädalal jõudma Eestisse kokku ligi 75 000 doosi AstraZeneca vaktsiini. Eesti ühines AstraZeneca COVID-19 vaktsiini eelostulepinguga 2020. aasta augusti lõpus.

Kaheannuseline vaktsiin

Kuidas see konkreetne vaktsiin töötab?

COVID-19 Vaccine AstraZeneca puhul on tegemist DNA vaktsiiniga. Vaktsiin sisaldab teise viiruse (adenoviiruse perekonnast) vektorit, mida on muudetud nii, et selles on SARS-CoV-2 ogavalgu tegemiseks vajalik geen. Ogavalk on SARS-CoV-2 viiruse pinnal olev molekul, mis aitab sellel viirusel inimese keharakkudesse siseneda. Vaktsiinis sisalduva SARS-CoV-2 DNA-l oleva info põhjal sünteesitakse pärast manustamist organismis SARS-CoV-2 ogavalku ja selle vastu tekivad nii neutraliseerivad antikehad kui ka rakuline immuunvastus.

” Kui hästi võiks vaktsiin toimida vanematel kui 55-aastastel, ei kogunenud uuringutest piisavalt tulemusi.

Kliiniliste uuringute tulemused näitasid, et COVID-19 Vaccine AstraZeneca oli COVID-19 ennetamisel ohutu ja efektiivne üle 18-aastastel inimestel. Vaktsiini efektiivsuseks hinnati kliinilistes uuringutes umbes 60%. COVID-19 Vaccine AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimine toimub kahe annusega.